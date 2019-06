Beurzen Europa over breed front omhoog

Gepubliceerd op | Views: 527

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen gingen donderdag over een breed front omhoog. Het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed) zorgde voor optimisme op de beursvloeren. De Amerikaanse centrale bank hield de rente ongewijzigd, maar zette de deur open voor een verlaging in de toekomst. Daarnaast ging de aandacht uit naar de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent hoger op 565,97 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 784,64 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt klommen tot 0,9 procent. Londen won 0,5 procent voorafgaand aan het rentebesluit van de Bank of England.

Chipmachinemaker ASML was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 2,5 procent, na een positief analistenrapport van Wells Fargo. Financieel concern ING sloot de rij met een verlies van 1,5 procent. In de MidKap ging metalenspecialist AMG aan kop met een plus van 4 procent. Altice Europe en Air France-KLM waren de enige dalers met minnen van 1 en 0,3 procent.

Delivery Hero

In Londen raakte Dixons Carphone 13 procent kwijt na een winstalarm. De Britse retailer waarschuwde voor aanzienlijke verliezen in zijn mobiele activiteiten omdat consumenten minder vaak een nieuwe telefoon kopen en overschakelen naar goedkopere contracten.

Delivery Hero kreeg er 8 procent bij in Frankfurt. Het Duitse maaltijdbestelbedrijf heeft zijn omzetprognose voor heel het jaar naar boven toe bijgesteld na beter dan verwachte prestaties in het lopende tweede kwartaal. Concurrent Takeaway won 0,4 procent in Amsterdam.

Olie

Deutsche Bank verloor 0,9 procent. De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken of de grootste bank van Duitsland de wetgeving om witwassen en andere criminele activiteiten te voorkomen heeft nageleefd.

De olieprijzen zaten in de lift na het nieuws dat Iran een Amerikaanse 'spion-drone' heeft neergeschoten. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,8 procent tot 55,28 dollar. Brentolie werd 2,5 procent duurder op 63,39 dollar per vat. De goudprijs steeg tot het hoogste niveau in meer dan vijf jaar. De euro was 1,1295 dollar waard, tegen 1,1220 dollar een dag eerder.