'Oslo Børs goed voor diversificatie Euronext'

Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - De aankoop van Oslo Børs helpt Euronext om minder afhankelijk te worden van de inkomsten uit handel in aandelen. Dat is de aanleiding voor analisten bij Bank of America Merrill Lynch om de beursuitbater weer te gaan volgen. Zij hanteren nu een koopadvies en een koersdoel van 81 euro per aandeel.

Met de toevoeging van Oslo Børs zijn er nieuwe mogelijkheden voor Euronext om de omzet te verhogen met bijvoorbeeld een breder aanbod van diensten, stellen de kenners. Daarnaast verwachten zij dat Euronext op schaalvoordelen kan rekenen. Met Oslo Børs erbij krijgt de beursuitbater ''een belangrijkere rol op de Europese kapitaalmarkt''.

Marktvorsers merken daarbij op dat de overname van Oslo Børs de grootste tot nu toe is voor Euronext. Zij hebben desondanks het vertrouwen dat de beursuitbater zijn branchegenoot succesvol kan integreren mede vanwege eerdere ervaring op dat gebied.

Het aandeel Euronext stond omstreeks 10.10 uur 1,2 procent hoger op 65,60 euro.