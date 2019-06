Knot: ECB werkt aan noodplan economie

Paar zaken die wat mij betreft mogen worden opgenomen in het plan;

Belast overlast veroorzakende VS multinationals tot ze scheel zien (en zich op termijn uit Nederland terugtrekken).

Geef de middenstand hiermee weer de ruimte (zij betalen wel belasting) en creeren banen.

Investeer in wetenschap en start ups.

Beveilig Nederlandse intellectuele eigendommen met een sterk ict leger.

Hou allerlei subsidies tegen het licht en kijk wat ermee bereikt wordt en schaf af wat alleen geld kost op termijn.

Neem het voortouw en loop niet meer achter VS aan. Laat VS onze technologie duur kopen. We hebben ze echt niet nodig. Het land is moreel en financieel volstrekt failliet, al heel erg lang.

Kijk eens na welke strategische belangen China heeft in ons land en doe er wat aan.

Kijk eens welke basisgoederen wij door ons land vervoeren om elders opgewaardeerd te worden en doe dat voortaan meer hier en duurzaam.

Dit geeft even een aantal jaren wat overgangs stress. Wellicht dat mensen niet meer kunnen aansluiten bij Mc Donalds en dat we zelf moeten nadenken welke bedreigingen er zijn in de wereld. Maar het doel heiligt de middelen.