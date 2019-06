Nikkei hoger na besluit Bank of Japan

Gepubliceerd op | Views: 628 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is donderdag met winst gesloten. De beurshandel stond in het teken van de centrale banken. De Bank of Japan (BoJ) hield het ruime monetaire beleid ongewijzigd. Ook in de Verenigde Staten liet de Federal Reserve (Fed) de rente ongewijzigd. Wel hintte de Fed op een renteverlaging later dit jaar.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent hoger op 21.462,86 punten en bewoog rond het hoogste niveau in zes weken. Volgens de Japanse centrale bank is het noodzakelijk om de invloed van het Amerikaanse economische beleid op de Japanse economie te blijven monitoren. Kenners verwachten dat de BoJ de stimuleringsmaatregelen in de nabije toekomst zal opvoeren.

Japanse bedrijven die vooral actief zijn in het binnenland zoals vastgoedbedrijven waren in trek. Mitsui Fudosan en Mitsubishi Estate klommen 1 procent en 1,5 procent. De exportbedrijven kampten daarentegen met een duurdere Japanse yen. De automakers Mazda en Honda verloren tot 1,9 procent. Het Japanse farmaceutische concern Iwaki & Co dikte 4 procent aan na een verhoging van de winstverwachting.

Op de Chinese beurzen werden stevige winsten geboekt door de hoop op een handelsakkoord met de Verenigde Staten. De beursgraadmeter in Shanghai ging tussentijds 2,2 procent vooruit en in Hongkong kreeg de Hang Seng-index er 0,8 procent bij. De Kospi in Seoul klom 0,2 procent en de All Ordinaries in Sydney steeg 0,5 procent.