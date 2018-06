Cushman & Wakefield naar de beurs

Gepubliceerd op | Views: 435

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Het door investeerder TPG gesteunde vastgoedadviesbureau Cushman & Wakefield gaat naar de beurs. Dat blijkt uit document dat is gestuurd aan toezichthouders. Hoe groot het belang is dat zal worden aangeboden aan beleggers is nog niet bekendgemaakt.

Cushman & Wakefield wil de opbrengsten van de voorgenomen beursgang gebruiken om schulden af te lossen. Geruchten over de beursgang gaan al langer rond.

Het in New York opgerichte bedrijf zal officieel worden geregistreerd in Engeland en Wales.