Facebook bereikt mijlpaal op de beurs

NEW YORK (AFN) - Het privacyschandaal bij Facebook staat nog bij iedereen in het geheugen gegrift, maar woensdag bereikte het in opspraak geraakte technologiebedrijf een mijlpaal op de beurs in New York. Het aandeel was voor het eerst ooit meer dan 200 dollar waard.

Techbedrijven profiteerden op de beurs van het feit dat de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China grotendeels aan de sector voorbij lijkt te gaan. Veel beleggers staken daarom hun geld in bedrijven als Facebook, Amazon of Netflix.

Een aandeel Facebook was voor half maart naar buiten kwam dat data-analysebedrijf Cambridge Analytica zonder toestemming van gebruikers de hand legde op gegevens van zo'n 87 miljoen Facebookgebruikers ongeveer 180 dollar waard. In de weken daarna kreeg het bedrijf een tik op de beurs met een waarde van iets boven de 150 dollar als dieptepunt. In de tweede week van mei was de dip al uitgepoetst op de beurs.