Alumexx komt met veel nieuwe producten

Gepubliceerd op | Views: 214

ETTEN-LEUR (AFN) - Producent van aluminium ladders voor de doe-het-zelfmarkt Alumexx heeft zijn productaanbod met 50 procent verhoogd. Het komende jaar wordt het aanbod met nog eens 25 procent uitgebreid.

Alumexx meldde daarnaast in het derde kwartaal in Nederland en België te beginnen met de inzameling van oude en afgekeurde klimmaterialen. Topman Jeroen van den Heuvel zegt zich al jaren te ergeren aan de ladders die bij het gewone afval belanden. ,,Nog erger is dat bedrijven maar door blijven werken op afgekeurde materialen en enorme boetes riskeren of zelfs maatschappelijke verantwoording niet serieus nemen."