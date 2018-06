Groen licht IMF voor miljardenhulp Argentinië

Gepubliceerd op | Views: 164 | Onderwerpen: IMF

BUENOS AIRES (AFN) - Het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft ingestemd met het noodkrediet van 50 miljard dollar voor Argentinië voor de komende drie jaar. Het land had het IMF om hulp gevraagd om de waarde van de Argentijnse peso te stutten en de economische crisis in te dammen.

De peso is sinds begin mei bijna een derde van zijn waarde verloren. Hierdoor zag de centrale bank van het land zich gedwongen de rente in korte tijd te verhogen tot 40 procent, een van de hoogste rentetarieven ter wereld. De regering van president Mauricio Macri heeft zich verplicht het begrotingstekort sterk terug te dringen.

Het Zuid-Amerikaanse land wilde lang geen zaken doen met het IMF. Veel Argentijnen vinden dat de economische crisis in het land in 2001-2002 kwam door de strenge maatregelen die waren opgelegd door het monetair fonds. Er werd dan ook fel geprotesteerd tegen nieuwe inmenging door het IMF.

De lening van 50 miljard dollar is de grootste in de geschiedenis van het IMF. Van het bedrag kan Argentinië direct over 15 miljard beschikken, waarvan de helft is bedoeld als ondersteuning voor de begroting. De overige 35 miljard kan gedurende de looptijd van de lening beschikbaar worden gesteld, afhankelijk van kwartaalrapportages door het IMF.

Argentinië heeft aangegeven van plan te zijn gebruik te maken van het eerste deel van de lening. De rest wordt achter de hand gehouden als voorzorg.