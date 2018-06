Gepubliceerd op | Views: 784

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse beurs is woensdag met een klein plusje gesloten. Op het Damrak was speciaalchemieconcern DSM de gebeten hond na een toelichting van topman Feike Sijbesma op een strategie-update. De overige Europese aandelenbeurzen noteerden evenmin grote uitslagen, na de verliezen een dag eerder. De zorgen over het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China verdwenen wat naar de achtergrond.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent hoger op 554,97 punten. De MidKap noteerde vlak op 794,99. De beursgraadmeters in Frankfurt en Londen gingen tot 0,4 procent vooruit. Parijs zakte 0,3 procent.

DSM was met afstand de grootste verliezer bij de hoofdfondsen met een min van 4,2 procent. Beleggers reageerden aanvankelijk verheugd op de hogere winstdoelen en de dividendverhoging van het concern, maar nadat Sijbesma speculatie over een splitsing van het concern de kop indrukte ging het aandeel onderuit.