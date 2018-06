Gepubliceerd op | Views: 354

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Deutsche Bank heeft in New York een zaak geschikt rond zijn afdeling die handelde in buitenlandse valuta. Handelaren daar zouden van 2008 tot en met 2013 onder meer geprobeerd hebben wisselkoersen te manipuleren. Deutsche Bank betaalt 205 miljoen dollar voor de schikking.

De werknemers van de Deutsche Bank-tak hadden verder een privéchatgroep waarin ze vertrouwelijke informatie over cliënten deelden. Ook coördineerden ze hun handelsactiviteiten.

Deutsche Bank was in de betreffende periode een van de grootste partijen in de handel in vreemde valuta.