'Wall Street gaat hoger openen'

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York lijken woensdag licht hoger te openen, waarmee iets zou worden goedgemaakt van de stevige koersverliezen een dag eerder. De zorgen over de handelsvete tussen de Verenigde Staten en China verdwenen wat naar de achtergrond. Verder werd onder meer gekeken naar de resultaten van Oracle en FedEx, terwijl industrieel conglomeraat General Electric (GE) wordt verwijderd uit de Dow Jones Industrial Average.

De aandacht van beleggers gaat ook uit naar een optreden van president Jerome Powell van de Federal Reserve op het forum van de Europese Centrale Bank (ECB) in het Portugese Sintra. Ook worden de ontwikkelingen rond de vergadering van oliekartel OPEC op vrijdag gevolgd. Iran heeft laten weten niets te zien in een productieverhoging, zoals wordt gewenst door Saudi-Arabië en Rusland.

De producent van bedrijfssoftware Oracle meldde dinsdag nabeurs cijfers. Daarbij gingen de resultaten in de afgelopen periode omhoog. De winstverwachting voor het lopende kwartaal stelt echter teleur en Oracle gaat dan ook een lagere opening tegemoet. Pakketjesvervoerder FedEx gaf nabeurs eveneens inzage in de boeken. De winst en omzet zaten in de lift.

Starbucks

Koffieketen Starbucks kwam met een voorzichtige prognose voor de vergelijkbare omzetgroei in het lopende kwartaal en gaat vestigingen sluiten. Wel gaat Starbucks meer geld uitkeren aan de aandeelhouders via dividend en de inkoop van aandelen.

GE verliest na meer dan een eeuw zijn plek in de Dow-Jonesindex. De plaats van het industrieconcern wordt ingenomen door drogisterijbedrijf Walgreens Boots Alliance. De beurskoers van GE is de afgelopen tijd hard gedaald. Volgens de samenstellers van de Dow is de wisseling ingegeven omdat de koers van Walgreens een betere afspiegeling biedt van de Amerikaanse economie.

Huizenmarkt

Daarnaast werd bekend dat 21st Century Fox instemt met een verhoogd bod op grote delen van het mediabedrijf door Walt Disney. Een rivaliserend bod door Comcast werd afgeslagen door Fox.

Op economisch gebied is het vrij rustig. Er komen onder meer wat cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt.

De Dow sloot dinsdag 1,2 procent lager, de zesde verliesbeurt op rij, op 24.700,21 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 2762,57 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,3 procent op 7725,59 punten.