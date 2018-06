EU-tegenmaatregelen tegen VS gaan vrijdag in

Gepubliceerd op | Views: 871 | Onderwerpen: Europa, Verenigde Staten

BRUSSEL (AFN) - De tegenmaatregelen van de Europese Unie in reactie op de Amerikaanse heffingen op Europees staal en aluminium worden vrijdag van kracht. Op Amerikaans staal en producten als spijkerbroeken, Harley Davidson-motoren en pindakaas komen extra heffingen. Het gaat om exportgoederen uit de VS ter waarde van 2,8 miljard euro.

De Europese Commissie heeft de daarvoor benodigde besluitvorming woensdag afgerond. ,,De eenzijdige en ongerechtvaardigde beslissing van de VS betekent dat we geen andere keus hebben’’, aldus EU-handelscommissaris Cecilia Malmström over de eerder aangekondigde stappen.

,,Onze reactie is gematigd, proportioneel en volledig in lijn met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Nodeloos om te zeggen dat als de VS zijn tarieven schrapt, onze maatregelen ook worden beëindigd.'' De EU spande al een procedure aan bij de WTO om het Amerikaanse ‘protectionisme’ aan te vechten.

Export

De Amerikaanse heffingen raken 6,4 miljard aan export vanuit de EU, waarvan grofweg 10 procent uit Nederland. Voor de resterende 3,6 miljard neemt de EU later tegenmaatregelen.

President Trump is nog niet klaar, hij heeft aangekondigd later dit jaar ook de importheffingen voor Europese auto's en auto-onderdelen te verhogen, waarmee het handelsconflict echt zou escaleren. Dat zou gaan om 50 miljard tot 60 miljard euro, waarbij ook Nederland stevig wordt geraakt. ,,In iedere Duitse auto zit een Nederlands onderdeel'', zegt een EU-diplomaat. ,,Dit ga je echt merken.''

Landen als Canada, Mexico, Japan en China zijn ook getroffen door de Amerikaanse importtarieven van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium en hebben net als de EU tegenheffingen ingesteld.