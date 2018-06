Shell rondt verkoop belang in Maleisië af

Gepubliceerd op | Views: 479

KUALA LUMPUR (AFN) - Shell heeft 750 miljoen dollar opgehaald met de afronding van de verkoop van zijn belang in een LNG-bedrijf in Maleisië. Het gaat om het belang van 15 procent dat het olie- en gasbedrijf hield in MLNG Tiga, dat eigenaar is van een LNG-terminal op Borneo.

De verkoop werd in september vorig jaar aangekondigd. Na aanpassingen voor dividend ontvangt Shell 640 miljoen dollar. Het belang is verkocht aan de bestaande MLNG Tiga-aandeelhouder Sarawak State Financial Secretary (SFS). Die heeft daardoor 25 procent in MLNG Tiga. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petroliam Nasional is grootaandeelhouder met een belang van 60 procent.