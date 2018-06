'Presentatie bij Aegon geruststellend'

Gepubliceerd op | Views: 908 | Onderwerpen:

AMSTERDAM (AFN) - De presentatie die financieel directeur Matt Rider van verzekeraar Aegon dinsdag gaf in een interactief seminar met analisten en investeerders stelt gerust. Dat meldde KBC Securities.

KBC stelt dat de financieel directeur enkele zorgen heeft weggenomen die schijnbaar in de markt aanwezig waren en dat gebouwd wordt aan een meer solide bedrijf. Rider verklaarde onder meer dat Aegon de efficiëntie verder wil verbeteren, met winstgevende groei en hogere kapitaaluitkeringen voor aandeelhouders. Aegon verwacht daarnaast meer consolidatie op de Nederlandse verzekeringsmarkt en ziet branchegenoot Vivat als een potentiële overnameprooi, aldus Rider.

KBC blijft een anti-consensus koper van Aegon. Het advies staat op buy, met een koersdoel van 6,10 euro.

Zelfvertrouwen

ING verklaarde dat Rider zelfvertrouwen liet zien bij zijn optreden en dat hij zorgen over Amerikaanse zorgverzekeringen langdurig aansprak. Zijn boodschap over het kapitaalraamwerk van Aegon was consistent. aldus ING. Het advies van ING op Aegon is hold met een koersdoel van 5,50 euro.

Het aandeel Aegon noteerde woensdag omstreeks 09.45 uur een verlies van 0,9 procent op 5,39 euro.