Wackwitz meldt belang in Adyen

AMSTERDAM (AFN) - J.G. Wackwitz heeft een belang in betalingsdienstverlener Adyen aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat bleek woensdag uit een melding bij de toezichthouder.

Wackwitz heeft een kapitaalbelang en stemrecht van 4,35 procent in de onderneming. Wackwitz is een voormalig zakenbankier en een van de vroege investeerders in Adyen, dat onlangs zijn debuut maakte op Beursplein 5.