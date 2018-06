'Positief begin beurshandel Damrak'

Zoals ik gisteren al vermelde is de handelsoorlog in Japan en de VS op een dag vergeten en gaat alles weer van oudsher verder Alsof er in een klap de zogenaamde zorgen bij de beleggers als sneeuw voor de zon opgelost zijn en nooit bestaan hebben ondanks dat de santies van de VS en de EU die gewoon plaatsvinden!??? Maar omdat de economie in de meeste EU landen en VS erg goed draait gaat de import van de benodigde goederen van land tot land gewoon door als het om macht en geld gaat.....

Dus diegene die weer meegelopen zijn met de kudde die uiteindelijk naar de slachtbank zijn terrecht gekomen die zijn er niet meer en zijn een flinke som geld kwijt op de aex,,,door te verkopen met verlies ,,,, omdat ze als runderen achter alles aan lopen zoals deze zogenaamde handelsoorlog die niets voorsteld als een dreiging wie het meeste mag invoeren in de VS