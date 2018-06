General Electric verliest plek in Dow Jones

Gepubliceerd op | Views: 872

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - General Electric (GE) verliest na meer dan een eeuw zijn plek in de Dow Jones Industrial Average. Deze index, beter bekend als Dow Jones, telt 30 beursbedrijven. GE stond sinds 1907 onafgebroken in deze graadmeter.

Slechts sporadisch worden er wisselingen in de samenstelling van de Dow Jones Industrial Average doorgevoerd. De plaats van GE wordt ingenomen door drogisterij- en zorgbedrijf Walgreens Boots Alliance. Ooit was GE nog het meest waardevolle beursbedrijf ter wereld, tegenwoordig worstelt het conglomeraat met verschillende problemen. GE was vorig jaar het slechts presterende aandeel in de index en ook dit jaar staat de koers flink onder druk.

Volgens de indexbouwer is de wisseling ingegeven omdat de koers van Walgreens een betere afspiegeling biedt van de Amerikaanse economie.