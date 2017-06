Wall Street doet stapje terug

Gepubliceerd op | Views: 261

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag halverwege de sessie op verlies. Daarmee leverden de Dow-Jonesindex en de S&P 500 weer iets in na de recordstanden die maandag werden bereikt. Vooral de prijsval van olie zorgde voor een bedrukte stemming. Beleggers moesten het verder doen met een nagenoeg lege agenda.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent in het rood op 21.511 punten. De brede S&P 500 verloor 0,4 procent tot 2443 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq stond ook 0,4 procent lager, op 6211 punten.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,5 procent tot 43,08 dollar per vat. Een vat Brentolie was 2,3 procent goedkoper op 45,85 dollar. De prijsval kwam onder meer door zorgen over de grote voorraden wereldwijd, zeker nu de olieproductie in Libië weer in de lift zit.

Beurswaarde

In het kielzog van de olieprijzen stonden ook de koersen van grote olieconcerns onder druk. Zo verloor ExxonMobil 0,7 procent aan beurswaarde. Chevron speelde 1,3 procent kwijt. Ook oliedienstverleners als Halliburton, Schlumberger en Baker Hughes leverden tot 1,9 procent in.

Verder stonden ook technologiefondsen onder druk, na de winsten van een dag eerder. Zwaargewichten als Apple, Microsoft, Alphabet en Facebook verloren tot 1 procent aan beurswaarde. De afgelopen tijd gingen techaandelen vaak flink omlaag door zorgen over hun waardering.

Model

Ford Motor verloor 0,8 procent. De automaker maakte bekend 1 miljard dollar aan kosten te besparen door de Ford Focus voornamelijk in China te laten maken. Ford schrapt het plan om de productie van de Focus in Mexico te laten plaatsvinden. De automaker gaat het model op korte termijn helemaal niet meer in Noord-Amerika produceren.

Restaurantketen Chipotle Mexican Grill verloor verloor dik 6 procent aan beurswaarde nadat het bekendmaakte fors de portemonnee te hebben getrokken voor marketing. Het bedrijf is er alles aan gelegen klanten weer aan zich te binden. De keten kwam in 2015 in opspraak door diverse gevallen van e.coli-besmettingen in enkele filialen in de VS.

Kwartaalresultaten

Huizenbouwer Lennar zag zijn beurswaarde verder bijna 3 procent stijgen dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten.

De euro was 1,1121 dollar waard, tegen 1,1124 dollar bij het Europese slot eerder op de dag.