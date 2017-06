Damrak opent in het groen

Gepubliceerd op | Views: 196

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs aan het Amsterdamse Damrak is dinsdag hoger geopend. Ook de andere belangrijke Europese beursgraadmeters begonnen met winsten. De technologiebedrijven waren in trek in navolging van de koerswinsten onder de Amerikaanse branchegenoten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent hoger op 527,89 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 805,97 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs kregen er tot 0,4 procent bij.

Sterkste daler onder de Amsterdamse hoofdfondsen was Galapagos met een verlies van 1 procent. Het biotechnologiebedrijf kwam voorbeurs met een update over zijn lopende onderzoeksprogramma's. Die leek aanvankelijk positief te worden ontvangen, maar na enkele minuten handel dook het aandeel toch in het rood.