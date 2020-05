Versoepeling coronamaatregelen stuwt Wall Street

Ik volg dit forum al een tijdje.

Wat opvalt is dat vrijwel niemand zijn of haar posities deelt.



Welke posities heeft Lepre Chaun, studenten rekening of fair value?

Jan de vakman is wel transparant, maar ook over de verliezen?

Of hij verkoopt of blijft zitten geen idee.



Voorstel.

Deel eens waar je posities in gekocht hebt?

Niet de successen van vroeger maar vanaf vandaag.

Kritiek is mooi, ik lees het graag maar misschien moeten we maar naar de resultaten kijken.



Of ik wil beginnen?

Prima!



Gekocht: AEX P 19 JUN 2020 530,00 voor € 16,00

Ik handel normaal in spreads, maar met deze standen durf ik dit wel aan.



Als ik verkocht heb volgt een update.

Zowel met winst als met verlies.