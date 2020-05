Galapagos meldt positieve onderzoeksresultaten

Gepubliceerd op | Views: 1.959 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Biotechnologiebedrijf Galapagos is met nieuwe positieve onderzoeksresultaten gekomen voor zijn medicijn in ontwikkeling filgotinib. Het middel leek goed te werken in een fase 2b/3-studie voor de behandeling van chronische darmontsteking.

"Patiënten met matige tot ernstige colitis ulcerosa kunnen moeite hebben om hun ziekte effectief onder controle te krijgen", laat medisch directeur Merdad Parsey van de Amerikaanse farmaceut en partner Gilead weten. "Deze resultaten suggereren dat filgotinib meer patiënten kan helpen om met een orale therapie een betekenisvolle en aanhoudende verbetering van de behandelingsrespons te bereiken." Galapagos en Gilead trekken samen op bij de wereldwijde ontwikkeling en commercialisering van filgotinib als behandeling van ontstekingsziekten.

Toch werd de proef niet door alle doseringen goed doorstaan. Bij 200 milligram filgotinib zijn alle zogeheten primaire eindpunten bereikt, maar 100 milligram leverde volgens Galapagos bij het meetmoment in de tiende week van de proef "geen statistisch significante klinische remissie" op. Op de financiële markten lijkt het nieuws daardoor niet in goede aarde te vallen. In de zogeheten nabeurshandel op de beurzen in New York ging Galapagos woensdag hard onderuit.