Corona volgens Fed-notulen ernstige bedreiging economie

Gepubliceerd op | Views: 1.066 | Onderwerpen: Federal Reserve

WASHINGTON (AFN) - De beleidsbepalers bij de Federal Reserve zien de coronapandemie als ernstige bedreiging voor de Amerikaanse economie. Vandaar dat ze zich bij hun laatste rentevergadering eind april bereid toonden om hun hele arsenaal in te zetten om de economie te steunen als dat nodig zou zijn. In de vrijgegeven notulen van de vergadering wordt gesproken van "aanzienlijke risico's voor de economische vooruitzichten op middellange termijn".

De koepel van centrale banken in de Verenigde Staten koos er eind vorige maand voor om voorlopig door te blijven gaan met het opkopen van obligaties. Maar volgens de Fed was het nog niet nodig om de toch al lage rente verder te verlagen. Het belangrijkste rentetarief van de Fed bleef daardoor tussen de 0 en 0,25 procent liggen. In maart werd de bandbreedte voor het tarief nog twee keer verlaagd.

Beleggers houden de Fed-notulen steevast scherp in de gaten omdat er mogelijk aanwijzingen in staan over het toekomstige monetaire beleid. Maar sinds de vergadering plaatsvond heeft de Fed ook al op andere manieren van zich laten horen. Fed-voorzitter Jerome Powell verklaarde dinsdag nog in de Amerikaanse Senaat dat er wat hem betreft meer steunpakketten vanuit de politiek nodig zijn, al liet hij zich niet uit over omvang of timing van dergelijke pakketten. Ook herhaalde hij dat de Fed klaar blijft staan om de economie te ondersteunen.