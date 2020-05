Amerikaanse beurzen houden winsten vast

Gepubliceerd op | Views: 651

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden tijdens de middaghandel in New York stevig in het groen. De aandacht op Wall Street ging onder meer uit naar kwartaalcijfers van winkelbedrijf Target en doe-het-zelfketen Lowe's. Daarnaast werd positief gereageerd op het versoepelen van de coronamaatregelen, wat in steeds meer landen gebeurt.

De Dow-Jonesindex stond even na 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,3 procent hoger op 24.516 punten. De brede S&P 500 ging 1,5 procent omhoog naar 2968 punten en technologiebeurs Nasdaq won 1,8 procent tot 9354 punten. De Federal Reserve komt later op de dag nog met de notulen van de meest recente beleidsvergadering.

Target heeft door hamsterende klanten de omzet opgevoerd. Vooral de onlineverkopen stegen hard, te midden van lockdownmaatregelen in veel delen van de Verenigde Staten. De winstgevendheid kreeg tegelijkertijd een knauw. Het bedrijf had door het corona hogere kosten. Het aandeel zakte bijna 3 procent. Lowe's verloor 1 procent, ondanks op het eerste gezicht meevallende verkoopcijfers. Amerikanen zijn meer klusjes in en om het huis gaan doen omdat ze door de coronacrisis thuis moeten blijven.

Royal Caribbean Cruises

Royal Caribbean Cruises ging verder dik 3 procent omlaag. De cruisemaatschappij maakte bekend in het afgelopen kwartaal een fors verlies te hebben geleden door de coronacrisis, waardoor schepen aan de ketting werden gelegd.

Johnson & Johnson (J&J) noteerde op zijn beurt 0,3 procent lager. Het medisch bedrijf stopt met de verkoop van babypoeder gemaakt van talk in Noord-Amerika vanwege beschuldigingen dat het kankerverwekkend zou zijn omdat er asbest in kon zitten. Het talkpoeder leverde J&J veroordelingen voor miljarden dollars aan schadevergoedingen op. Het bedrijf zou het risico op kanker door het gebruik van talkpoeder hebben verzwegen.

De euro was 1,0986 dollar waard tegen 1,0985 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd bijna 4 procent duurder op 33,11 dollar. Brentolie kostte een kleine 3 procent meer op 35,53 dollar.