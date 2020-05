Frans telecomconcern Altice rekent nog altijd op groei

quote: Boing schreef op 20 mei 2020 18:27:

Weet niet zo goed wat ik van de cijfers moet vinden, meer klanten maar schuld loopt ook weer op?

De grootste "koerstrigger" bij Altice is een afname van de nog steeds enorme schuldenlast. Daar zit de hefboom en ligt met name het vergrootglas op. Nu deze schuldenlast in Q1 2020 weer iets is toegenomen brengt dit mij in elk geval nog niet in feeststemming, waarbij ik mijzelf ook hardop afvraag of "de markt" hier morgen anders over zal denken?!Op het forum zie ik reeds diverse felicitaties voorbij komen aan de "zittenblijvers", maar deze zijn naar mijn gevoel toch erg voorbarig.