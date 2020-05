Altice wil geld uitzendrechten Champions League terug

Gepubliceerd op | Views: 2.580

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse miljardair Patrick Drahi, grootaandeelhouder van kabel- en telecombedrijf Altice Europe, wil bij voetbalbond UEFA een vergoeding claimen omdat er vanwege de coronacrisis geen Europees voetbal meer uitgezonden kan worden. Zijn bedrijf gaf eerder honderden miljoenen euro's uit voor de uitzendrechten van de UEFA Champions League.

"Het probleem is dat ik sinds half maart niemand meer heb zien spelen", aldus Drahi. "Ik ga niet betalen voor iets dat ik niet krijg." Volgens de zakenman heeft Altice al een claim ingediend. Meer details wilde hij niet geven, omdat de gesprekken hierover "vertrouwelijk" zouden zijn. Bij de UEFA was niet direct iemand bereikbaar voor commentaar.

Altice rekent er overigens nog altijd op dit jaar te kunnen groeien. In het eerste kwartaal kreeg de onderneming, die een notering heeft aan de beurs in Amsterdam, er meer particuliere en zakelijke klanten bij in haar thuisland. Altice, dat ook in onder meer Portugal en Israël actief is, zag daardoor de omzet en winst iets toenemen.

Nieuwe klanten

Het aantal nieuwe klanten voor de vaste internetdiensten van Altice in Frankrijk bedroeg in de eerste drie maanden 64.000. Dat waren er minder dan de 78.000 uit het slotkwartaal van 2019. Die daling is grotendeels aan de coronacrisis te wijten. In moeilijke tijden veranderen mensen minder snel van aanbieder.

De prestaties op de thuismarkt waren de belangrijkste oorzaak van een omzetstijging van 3,1 procent tot 3,6 miljard euro. Het bedrijfsresultaat steeg met 0,7 procent tot 1,3 miljard euro.

Schulden

Beleggers kijken doorgaans ook met een scherp oog naar de schulden van Altice, omdat het bedrijf al jarenlang een hoge schuldenlast heeft. De hoeveelheid geleend geld steeg in de meetperiode naar 31,2 miljard euro, van 30,5 miljard euro eind vorig jaar.

De coronacrisis heeft ook voor Altice gevolgen. De reclame-inkomsten bij omroeptak NextRadio TV, waar onder meer nieuwszender BFM TV en RMC Sports onder vallen, daalden. Altice gaat daarom snijden in zijn 1600 man tellende personeelsbestand. In eerste instantie kijkt het bedrijf naar mensen die vrijwillig willen vertrekken.