Hoofdindex Amsterdam veert op

"Beleggers lieten zich onder meer leiden door de afbouw van coronabeperkingen in veel landen".



Hoe vaak kunnen de beurzen wederom stijgen op precies dezelfde berichten en informatie. Ongelooflijk. S&P500 nog maar 8% lager dan begin dit jaar, terwijl er gesproken wordt over de ergste recessie sinds WW2. Heeft niks meer met vooruit kijken of ingeprijsd zijn te maken, want 8% lagere koersen is geen inprijzen van een recessie en slechtste macro-cijfers in vele decennia. Het blijft absurd en toch is het geen garantie voor een nieuwe correctie. De beurskoersen staan los van de reële economie.