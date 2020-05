Stevige plussen bij opening Wall Street

Tja, als je een empathieloze, narcistische beroepsleugenaar een geweldige president vindt... Overigens heeft de stijging niks met een ijzersterke economie te maken, maar met een oneindige stroom 'gratis' geld. Daarnaast is de economische groei onder Trump grotendeels gebaseerd op een immens oplopende staatsschuld. Dat is heel wat anders dan een sterke economie.



Maar goed, hoe vaak kunnen de beurzen wederom stijgen op precies dezelfde berichten en informatie. Ongelooflijk. S&P500 nog maar 8% lager dan begin dit jaar, terwijl er gesproken wordt over de ergste recessie sinds WW2. Heeft niks meer met vooruit kijken of ingeprijsd zijn te maken, want 8% lagere koersen is geen inprijzen van een recessie en slechtste macro-cijfers in vele decennia. Het blijft absurd en toch is het geen garantie voor een nieuwe correctie. De beurskoersen staan inmiddels totaal los van de reële economie. Dat je dat prachtig vindt, mag natuurlijk. Alleen je verklaring ervoor raakt kant noch wal.