Cruisemaatschappij Royal Caribbean diep in het rood door corona

MIAMI (AFN) - De Amerikaanse cruisemaatschappij Royal Caribbean Cruises heeft afgelopen kwartaal een groot verlies geleden omdat cruiseschepen massaal aan de ketting werden gelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het nettoverlies bedroeg 1,4 miljard dollar, tegen een winst van bijna 250 miljoen dollar een jaar eerder.

Vanwege de uitbraak van het virus op verschillende cruiseschepen in de wereld en de maatregelen om de ziekte tegen te gaan, werden 130 cruisetochten van het bedrijf geschrapt. De onderneming denkt in het tweede kwartaal en over heel 2020 ook in de rode cijfers te belanden. Het bedrijf schat dat maandelijks 250 miljoen tot 275 miljoen dollar aan geld verloren gaat door de uitbraak. Royal Caribbean is bezig in de kosten te snijden en heeft extra financiering geregeld om de crisis het hoofd te bieden.

Het bedrijf uit Miami spreekt van een dramatische verandering van de marktomstandigheden door de pandemie. "We snappen dat wanneer onze schepen weer terug in dienst komen, ze zullen varen in een veranderde wereld", aldus topman Richard Fain van Royal Caribbean. Branchegenoten als Norwegian Cruise Line en Carnival hebben ook rake klappen gehad door de crisis.