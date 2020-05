'Wall Street gaat hogere opening tegemoet'

quote: stockjoy schreef op 20 mei 2020 16:00:

Beetje hard gestegen allemaal. Ik durf nu echt niet in te stappen. Kijk bijvoorbeeld naar een Adyen. Dat kan toch maar een kant op? En datr is naar beneden. Dat geldt voor andere fondsen ook. Met name techfondsen zijn erg hard gestegen. Beetje erg bubble gevoel

Dat denk ik niet:Voor de coronacrisis was er reeds een ATH van zowat alle indexen. Er werd toen ook al wat geld gecreëerd en dat hielp. Toen kwam er de 'crash' van de corona, gans de wereld op zijn gat, massaal werd er ontslagen, begrotingen ontsporen, bedrijven gaan failliet, depressie en wat was het resultaat? Ocharme 20% verlies. Ondertussen nog veel meer geld bijgedrukt en zie we naderen alweer de ATH's. Het minste dipje zal een reden zijn om het systeem verder op te blazen. Ik zie het nog veel hoger gaan op korte termijn. Pas wanneer de FED zijn beleid dreigt te wijzigen, dan zal het naar beneden gaan, maar wees gerust, dat is nog niet voor morgen.