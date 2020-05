Omzet Target fiks hoger, winst daalt door hogere coronakosten

Gepubliceerd op | Views: 257

MINNEAPOLIS (AFN) - De Amerikaanse winkelketen Target heeft door hamsterende klanten de omzet in het voorbije kwartaal opgevoerd. Vooral de onlineverkopen stegen hard, te midden van lockdownmaatregelen in veel delen van de Verenigde Staten. De winstgevendheid kreeg tegelijkertijd een fikse knauw. Het bedrijf had door het coronavirus hogere kosten, mede aan logistiek en het opvangen van topdrukte in webshops.

De omzet van winkels en webshops die langer dan een jaar bestaan steeg met 10,8 procent. Dat komt vooral door een een stijging van de onlineverkopen met 141 procent. De totale omzet bedroeg om de drie maanden tot begin mei 19,4 miljard dollar, een stijging van 11,3 procent op jaarbasis. Daarop boekte het bedrijf een 64,3 procent lagere winst van 284 miljoen dollar.

De winstgevendheid stond ook onder druk door de keuzes van klanten in Target. De warenhuisketen verkocht relatief minder kleding en andere producten met hoge marges, terwijl minder winstgevende producten als voedingsmiddelen vaker werden gekocht.

Topman Brian Cornell gaf aan geen idee te hebben hoe Amerikaanse consumenten de komende tijd zullen reageren op nieuwe ontwikkelingen in de coronapandemie. Target doet dan ook geen uitspraken over de resultaten in de rest van het jaar.