Nederlandse staat wil tot 6,5 miljard euro ophalen

Minister Hoekstra van Financiën heeft

in 2019 te veel onrechtmatige uitgaven

gedaan.Dat stelt de Rekenkamer op

Verantwoordingsdag,de dag waarop wordt

teruggekeken naar de manier waarop het

Rijk het publieke geld heeft besteed.



Zo was de aankoop van aandelen Air

France-KLM,ter waarde van 750 miljoen

euro,in strijd met de regels omdat de

Kamer niet was geïnformeerd.Omdat de

Kamer achteraf akkoord ging,is er geen

formele aantekening bij de goedkeuring

van de rijksrekening geplaatst.



Verder bleef bij veel extra uitgaven

onduidelijk of het beoogde doel ook

echt is bereikt,meent de Rekenkamer