Inflatie eurozone zakt naar 0,3 procent in april

Gepubliceerd op | Views: 358 | Onderwerpen: Europa, inflatie

LUXEMBURG (AFN/RTR) - De inflatie in de eurozone is in april gedaald naar 0,3 procent op jaarbasis, van 0,7 procent in maart. Vooral de lagere energieprijzen drukten de inflatie, aldus definitieve cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Daarmee is de inflatie gedaald naar het laagste niveau sinds augustus 2016.

Economen rekenden in doorsnee op een inflatie van 0,4 procent zoals bij een voorlopige raming werd gemeld. Ook de coronacrisis had effect omdat daardoor de prijzen van bepaalde producten onder druk kwamen te staan.

De kerninflatie, zonder de invloed van de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, zakte naar 0,9 procent van 1 procent een maand eerder.

In de gehele Europese Unie bedroeg de inflatie 0,7 procent tegen 1,2 procent in maart.

De inflatie in de eurozone ligt nu ver verwijderd van de doelstelling van bijna 2 procent bij de Europese Centrale Bank (ECB). Mogelijk kunnen de consumentenprijzen verder onder druk komen te staan vanwege de coronacrisis.