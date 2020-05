Rekenkamer geeft Hoekstra standje: te veel uitgaven onrechtmatig

quote: Red_ schreef op 20 mei 2020 10:51:

Je zou bijna denken aan belangenverstrengeling op de een of andere wijze.

Hoe makkelijk er vanuit Rutte En Wopke geld naar KLM gaat, is op zijn minst opvallend.

Je zou bijna denken aan belangenverstrengeling op de een of andere wijze.Hoe makkelijk er vanuit Rutte En Wopke geld naar KLM gaat, is op zijn minst opvallend.

Ik denk dat er vanuit de VVD wel (lobby)lijntjes naar KLM liggen, maar denk dat het dit keer meer gamblers conceit is dan belangenverstrengeling. Er zit nu zoveel geld in dat meer geld er in pompen (en hopen dat het tij keert) beter voelt dan de meest rationele optie kiezen en je verlies te nemen.Als je het hebt over belangenverstrengeling, dan zou ik eerder kijken bij hoe makkelijk het kabinet snijd in de uitgaven voor zorg en onderwijs en hoe moeilijk er kritisch gekeken wordt naar de uitgaven aan Europa. De politieke hemel die Brussel heet is gewoon te aanlokkelijk. De lijntjes die je daar hebt lopen wil je niet beschadigen. Wat Wopke laatst liet zien was voor de bühne. Onze lidmaatschap aan de EU en de verplichtingen die we gedwongen aangaan gaat ons meer kosten dan elke nationale ingreep om onze economie overeind te houden. Daar zijn de miljarden voor KLM kinderspel bij.