'Zwak kwartaal voor ASR'

AMSTERDAM (AFN) - Verzekeraar ASR heeft een zwak eerste kwartaal gedraaid en de winstwaarschuwing voor dit jaar is verrassend. Dat meldde KBC Securities in een reactie op de handelsupdate van ASR over de coronacrisis.

Volgens KBC lijkt ASR daarmee een grotere impact te voelen van de crisis dan branchegenoten. De bank stelt wel dat de buffers sterk zijn, maar er blijft een mate van onzekerheid rond de verzekeraar. KBC wijst onder meer op het uitbreiden van marktaandeel door rivaal NN Group in Nederland. Verder blijft ASR volgens KBC een mogelijk overnamedoelwit al zal dit nog jaren kunnen duren. Het advies is hold, en het koersdoel gaat van 32 euro naar 30 euro.

ING ziet juist meer plussen dan minnen in het bericht van ASR. Volgens ING zijn de opmerkingen over de winstverwachting voor het gehele jaar een beetje wisselend op te vatten, maar wijst erop dat ASR als conservatief bekend staat. Het advies staat op buy, met een koersdoel van 44 euro.

Het aandeel ASR noteerde woensdag omstreeks 09.55 uur een min van 3 procent op 23,39 euro.