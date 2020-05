AEX opent met klein verlies

Gepubliceerd op | Views: 729

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een klein verlies geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen licht in het rood in navolging van de lagere slotstanden op Wall Street. De hoop op een coronavaccin nam wat af na kritische geluiden over de onderzoeksresultaten van de Amerikaanse farmaceut Moderna. Op het Damrak gaf verzekeraar ASR een handelsupdate voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 518,11 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 694,05 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,5 procent.

ASR daalde 0,3 procent bij de hoofdfondsen. De verzekeraar behaalde in het eerste kwartaal een lagere winst en verwacht dat dit hele jaar het resultaat zal worden geraakt door de coronacrisis. Volgens ASR is het nog te vroeg om een betrouwbare schatting te geven, maar de onderneming denkt wel dat het bedrijfsresultaat ten opzichte van het recordjaar 2019 zal dalen richting het niveau van 2018.

Just Eat Takeaway zakte ruim 2 procent. Aandeelhouder SM Trust biedt zijn volledige belang in de maaltijdbezorger voor 93,50 euro per aandeel te koop aan. Dat is een korting van bijna 3,2 procent op de slotkoers van dinsdag. SM Trust maakte eerder al bekend zijn belang van 3,75 procent in Just Eat Takeaway te willen verkopen.