Aandeelhouder Just Eat Takeaway verkoopt belang met korting

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - SM Trust biedt zijn volledige belang in maaltijdbezorger Just Eat Takeaway voor 93,50 euro per aandeel te koop aan. Dat is een korting van bijna 3,2 procent op de slotkoers van dinsdag.

SM Trust maakte eerder al bekend zijn belang van 3,75 procent in Just Eat Takeaway te willen verkopen. In totaal gaat het om 5,6 miljoen aandelen. De investeerder heeft zakenbank Jefferies in de arm genomen om die verkoop te regelen.