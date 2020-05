CBS: investeringen in maart licht gestegen op jaarbasis

Gepubliceerd op | Views: 510

DEN HAAG (AFN) - Het volume van de investeringen in materiële vaste activa was in maart 0,6 procent groter dan een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat is vooral te danken aan hogere investeringen in gebouwen en infrastructuur. De investeringen in bijvoorbeeld personenauto’s, vrachtwagens en opleggers krompen daarentegen flink.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Maart 2020 heeft één werkdag meer dan maart 2019. Volgens het CBS zijn de condities voor de investeringen in mei ongunstiger dan in maart.