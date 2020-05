'Openingsverlies voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 3.470

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal woensdag waarschijnlijk met verlies openen. Ook elders in Europa lijken de beurzen lager te beginnen. De hoop op een coronavaccin lijkt wat af te nemen na kritische geluiden over de onderzoeksresultaten van de Amerikaanse farmaceut Moderna. Op het Damrak gaf verzekeraar ASR een handelsupdate voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering.

Verschillende vaccindeskundigen verklaren dat het farmaceutische bedrijf Moderna niet genoeg informatie heeft verstrekt om te bepalen hoe effectief het mogelijke coronavaccin van het bedrijf is. Dat meldde de medische nieuwssite STAT News. De hoop op een vaccin zorgde eerder deze week nog voor een rally op de beurzen.

ASR behaalde in het eerste kwartaal een lagere winst en verwacht dat dit hele jaar het resultaat zal worden geraakt door de coronacrisis. Volgens de verzekeraar is het nog te vroeg om een realistische en betrouwbare schatting te maken van de totale impact van de crisis op het bedrijf dit jaar. ASR verwacht wel dat het bedrijfsresultaat ten opzichte van het recordjaar 2019 zal dalen richting het niveau van 2018.

Rabobank

Ook de Nederlandse bankensector staat in de schijnwerpers. Rabobank, die geen beursnotering heeft, verwacht dat de winstgevendheid dit jaar hard geraakt zal worden door de negatieve gevolgen van de coronacrisis op de economie. De bank wijst daarbij op fors hogere afschrijvingen als gevolg van de crisis.

Het aandeel Just Eat Takeaway zal mogelijk bewegen op de aankondiging van SM Trust om zijn volledige belang van 3,75 procent in de maaltijdbezorger te verkopen. De investeerder heeft de bank Jefferies in de arm genomen om die verkoop te regelen.

HAL

Investeerder HAL zag de waarde van zijn investeringen in het eerste kwartaal fors kelderen als gevolg van de coronacrisis. Dat kwam vooral doordat optiekconcern GrandVision, baggeraar Boskalis en oliedienstverlener SBM Offshore flink minder waard werden op de beurs. De zogeheten nettovermogenswaarde was per 31 maart zo'n 12,5 miljard euro. Dat is circa 1,2 miljard euro minder dan eind vorig jaar.

De Europese beurzen sloten dinsdag gemengd. De AEX-index klom 0,1 procent tot 520,45 punten en de MidKap won 0,3 procent tot 700,39 punten. De beurzen in Londen en Parijs daalden tot 0,9 procent. Frankfurt steeg 0,2 procent. Wall Street ging omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 1,6 procent lager op 24.206,86 punten. De brede S&P 500 zakte 1,1 procent en techbeurs Nasdaq daalde 0,5 procent.

De euro was 1,0943 dollar waard tegen 1,0937 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie bleef ongewijzigd op 31,96 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 34,76 dollar.