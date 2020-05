Rabobank vreest sterke winstval door coronacrisis

Het signaal dat Rabo vandaag communiceert: we gaan de inleg van de certificaten ook gebruiken voor operationele doeleinden(oa zware afschrijvingen.



De 6,5% was al behoorlijk fors, maar de term "achtergesteld" lijkt mij duidelijk: bij tegenwind kan de rente gepasseerd worden, bij zware tegenslag verdwijnt ook de inleg.



Alles stond en staat in de gebruiksaanwijzing.



Maar! DSB had soortgelijk papier op 8,5% vaste uitbetaling, toen al behoorlijk boven marktconform, toen de bank omver werd getrokken gingen de rente en de inleg eraan.