Verzekeraar ASR verwacht lagere jaarwinst door corona

UTRECHT (AFN) - Verzekeraar ASR heeft in het eerste kwartaal een lagere winst behaald en verwacht dat dit hele jaar het resultaat zal worden geraakt door de coronacrisis. ASR houdt later op de dag zijn aandeelhoudersvergadering.

Het operationeel resultaat in de afgelopen periode bedroeg 184 miljoen euro tegen 208 miljoen euro een jaar eerder. Daarbij had ASR te maken met 13 miljoen euro aan claims vanwege de februaristorm en was er een negatieve impact van 18 miljoen euro vanwege corona door het versterken van reserves.

ASR stelt dat het nog te vroeg is om een realistische en betrouwbare schatting te maken van de totale impact van de crisis op het bedrijf dit jaar. De verzekeraar verwacht wel dat het bedrijfsresultaat ten opzichte van het recordjaar 2019 zal dalen richting het niveau van 2018.