Aantal werkenden in recordtempo gedaald

DEN HAAG (AFN) - Het aantal mensen met betaald werk in Nederland is in april in het hoogste tempo afgenomen sinds er maandelijkse cijfers over worden bijgehouden. Ook het werkloosheidspercentage is vorige maand ongekend hard gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vorige maand daalde het aantal mensen met een baan met 160.000 naar 8,9 miljoen. Een terugval van die omvang in een maand tijd is niet eerder voorgekomen sinds het CBS in 2003 begon met het bijhouden van maandcijfers. Het aantal werklozen bedroeg 314.000, waarmee het werkloosheidspercentage uitkwam op 3,4 procent. Dat was in maart nog 2,9 procent.