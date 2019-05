Fitch bevestigt rating Pershing Square

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: Fitch

NEW YORK (AFN) - Kredietbeoordelaar Fitch heeft zijn kredietoordeel over investeerder Pershing Square bevestigd op BBB+. De outlook blijft negatief.

Volgens Fitch zijn er stevige risico's door onder meer de beperkte mogelijkheden voor Pershing Square om nieuw kapitaal aan te trekken gezien de lage beurskoers. Het investeringsfonds van oprichter Bill Ackman, dat behalve in New York ook een notering in Amsterdam heeft, mist volgens het kredietbureau ook een beleid ten aanzien van liquiditeit.