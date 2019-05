Techsector aanjager op rood Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 403

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag halverwege de dag nog altijd in de min. Met name techbeurs Nasdaq kreeg klappen. Die werd omlaag getrokken door de chipsector die te lijden heeft van de Amerikaanse sancties tegen het Chinese technologie- en telecombedrijf Huawei. De handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China drukten ook op bredere schaal het sentiment op Wall Street.

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent lager op 25.690 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,6 procent omlaag tot 2843 punten en techbeurs Nasdaq daalde 1,2 procent tot 7724 punten.

Verschillende Amerikaanse chipbedrijven zoals Qualcomm, Broadcom en Intel beperken hun leveringen aan Huawei en daalden tot 5,5 procent. Ook het Nederlandse NXP, dat in de VS een beursnotering heeft, zegt aan de Amerikaanse sancties te gaan voldoen. Dat aandeel werd 3,3 procent lager gezet. Google besloot eerder om de toegang van Huawei tot het besturingssysteem Android te beperken. Moederbedrijf Alphabet daalde 2,1 procent.

T-Mobile US

Telecombedrijf T-Mobile US en branchegenoot Sprint zijn bereid onderdelen af te stoten en bepaalde toezeggingen te doen om daarmee groen licht te krijgen voor hun fusie. Voorman Ajit Pai van telecomtoezichthouder FCC gaf aan dat hij door die toezeggingen geneigd is een positief advies te geven voor de deal ter waarde van 26,5 miljard dollar. T-Mobile steeg 5,8 procent, Sprint ging haast 23 procent omhoog.

Automaker Ford kondigde aan 7000 banen te schrappen en zo 600 miljoen dollar per jaar te willen besparen. Ford werd 0,3 procent lager gezet.

Concurrent Tesla daalde 2,9 procent nadat topman Elon Musk vorige week aankondigde dat de maker van elektrische auto's in de kosten gaat snijden. Het aandeel stond sinds eind 2016 niet meer zo laag.

Goldman Sachs

Ook is er aandacht voor de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs (min 0,1 procent). De bank praat met investeerder PAI Partners over de aanschaf van hotelketen B&B Hotels voor 1,9 miljard euro.

De euro was 1,1170 dollar waard, tegen 1,1172 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 62,79 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 71,83 dollar per vat.