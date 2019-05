Fusie tussen T-Mobile US en Sprint dichterbij

Gepubliceerd op | Views: 143 | Onderwerpen: telecommunicatie

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse telecombedrijven T-Mobile US en Sprint hebben toezeggingen gedaan om goedkeuring te krijgen voor hun fusie. Zo zijn ze bereid om de mobiele aanbieder Boost, een dochter van Sprint, te verkopen. Ook beloven ze een 5G-netwerk te bouwen dat ook dekking heeft op het Amerikaanse platteland en voor meer concurrentie te zorgen bij breedbandaansluiting voor thuis.

Door de toezeggingen is voorzitter Ajit Pai van de Amerikaanse telecomtoezichthouder FCC van plan een positief advies te geven over de fusie. Een ander Republikeins bestuurslid heeft zich ook al achter de fusie geschaard. Nu moet ook het laatste FCC-bestuurslid van Republikeinse signatuur of een van de twee Democraten in het bestuur nog instemmen met het samengaan.

Overigens bekijkt niet alleen de FCC de fusie met een waarde van 26,5 miljard dollar. Ook het Amerikaanse ministerie van Justitie bekijkt of er geen te grote machtsconcentratie zou ontstaan door de fusie. Van die kant is er nog geen indicatie gekomen dat de toezeggingen voldoende zijn.