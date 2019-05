Gepubliceerd op | Views: 195

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager geopend. Beleggers zijn voorzichtig door de aanhoudende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. Met name de techsector staat in de belangstelling op Wall Street door de Amerikaanse sancties tegen het Chinese technologie- en telecombedrijf Huawei.

De Dow-Jonesindex verloor in de eerste handelsminuten 0,5 procent tot 25.640 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,6 procent omlaag tot 2841 punten en techbeurs Nasdaq daalde 1,3 procent tot 7713 punten.

Verschillende Amerikaanse chipbedrijven zoals Qualcomm, Broadcom en Intel staken hun leveringen aan Huawei en daalden tot 4,7 procent. Google besloot eerder om de toegang van Huawei tot het besturingssysteem Android te beperken. Moederbedrijf Alphabet daalde 1,8 procent. De stappen volgen op de nieuwe, strengere Amerikaanse regels tegen Huawei die zijn ingesteld vanwege verdenkingen van spionage.

Telecombedrijf T-Mobile US en branchegenoot Sprint zijn bereid onderdelen af te stoten en bepaalde toezeggingen te doen om daarmee groen licht te krijgen voor hun fusie. Voorman Ajit Pai van telecomtoezichthouder FCC gaf aan dat hij door die toezeggingen geneigd is een positief advies te geven voor de deal ter waarde van 26,5 miljard dollar. T-Mobile steeg 5,8 procent, Sprint ging ruim een kwart omhoog.

Automaker Ford kondigde aan 7000 banen te schrappen en zo 600 miljoen dollar per jaar te willen besparen. Ford werd 0,4 procent lager gezet.