Paniek om Thomas Cook op financiële markten

Door de Brexit is de economie van Engeland in gevaar, er heerst onzekerheid, de pond is stukken minder waard in de rest van de wereld en dus ook in de EU, de prijzen van voedsel lopen op. Vakanties worden uitgesteld en verplaatst naar Engeland zelf of er wordt van het vakantiegeld de huur betaald of gespaard. Je kon dit aanzien komen...nu de Brexeteers nog!