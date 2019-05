Paniek om Thomas Cook op financiële markten

Gepubliceerd op | Views: 2.574

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse reisorganisatie Thomas Cook is op de beurs in Londen flink onderuit gegaan. Dat komt doordat analisten openlijk hun twijfels hebben geuit over de financiële gezondheid van het bedrijf. Een analist vroeg zich zelfs of Thomas Cook nog wel wel in staat is om echt winst te maken en te voorkomen dat het bedrijf onder een stapel schulden wordt verpletterd.

In een paar dagen is de beurswaarde van Thomas Cook al meer dan gehalveerd. Vorige week kwam het bedrijf met tegenvallende resultaten naar buiten. Daarna volgde onder meer een afwaardering door Citigroup. De marktvorser raadde beleggers aan hun aandelen te verkopen en reduceerde het zogeheten koersdoel tot nul.

Thomas Cook maakte eerder al bekend zijn luchtvaartactiviteiten te willen verkopen. Daarvoor zijn inmiddels meerdere biedingen binnen. Met de opbrengst zou het bedrijf zijn schulden kunnen afbouwen en investeren in de tak die vakanties aanbiedt. Dat het nu minder gaat komt volgens Thomas Cook onder meer doordat veel Britse klanten hun vakantieplannen voor de zomer uitstellen vanwege het brexitproces. Ook hogere brandstofkosten en afzwakkende economische groei zorgen voor tegenwind.

Een woordvoerster van Thomas Cook Nederland zegt nog geen ongeruste telefoontjes te hebben ontvangen van Nederlandse vakantiegangers. Zij hebben volgens haar ook geen reden tot zorg. ''Mocht het misgaan dan zijn consumenten gedekt onder de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Maar dat is nu zeker niet aan de orde.''