Jaguar Land Rover aan de beterende hand

LONDEN (AFN) - De Britse automaker Jaguar Land Rover (JLR) lijkt aan de beterende hand. Het bedrijf, dat eigendom is van het Indiase Tata Motors, zette in de drie maanden tot en met maart een winst van 119 miljoen pond in de boeken, omgerekend 136 miljoen euro. Dat betekende de eerste kwartaalwinst in een jaar tijd.

De winst voor belastingen exclusief bijzonder posten steeg in het laatste kwartaal van zijn gebroken boekjaar tot 269 miljoen pond. Jaguar Land Rover sneed de voorbije tijd in de kosten, onder meer door de managerslaag uit te dunnen. De ingrepen lijken zich uit te betalen. JLR sloot het boekjaar evenwel af met een recordverlies van 3,6 miljard pond, onder meer door een miljardenafschrijving in het derde kwartaal.

JLR wordt, net als andere automakers, geraakt door mindere verkopen in China. Daarnaast zijn Europeanen minder te porren voor dieselauto's. In de VS en Europa stegen verkopen wel, maar niet genoeg om de daling in China volledig te compenseren. De omzet in het slotkwartaal van het boekjaar daalde met 461 miljoen pond tot circa 7,1 miljard pond.