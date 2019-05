Bundesbank: Duitse economie blijft zwak

Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen: Duitsland

FRANKFURT (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De onderliggende trend voor de Duitse economie blijft zwak, ondanks een economische opleving in het eerste kwartaal. Dat schrijft de Duitse centrale bank in zijn maandelijkse rapport.

In de eerste drie maanden van dit jaar groeide de economie van Duitsland met 0,4 procent op kwartaalbasis, na een stagnatie in de voorgaande periode. Volgens de Bundesbank was die opleving grotendeels te danken aan eenmalige factoren zoals maatregelen om de private consumptie te stuwen en het milde winterweer wat de bouwsector wind in de rug gaf.

De Bundesbank denkt dan ook dat in het tweede kwartaal de economie het groeitempo niet zal kunnen vasthouden. Daarbij blijft de grootste economie van Europa last ondervinden van de wereldwijde handelsspanningen.