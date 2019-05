'Sterke resultaten bij Retail Estates'

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - Winkelvastgoedfonds Retail Estates heeft in het afgelopen gebroken boekjaar sterke resultaten behaald bij de winst en omzet. Dat schrijft KBC Securities in een reactie op de cijfers die vrijdag nabeurs naar buiten werden gebracht door het Belgische bedrijf met noteringen in Brussel en Amsterdam.

Al met al zijn de resultaten in lijn met de verwachtingen, stelt KBC. De bezettingsgraad bleef boven 98 procent, met een sterke stijging van de waarde van de portfolio. Het advies bij KBC is hold, met een koersdoel van 83 euro.

Het aandeel Retail Estates stond maandag op 86 euro.